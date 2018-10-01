Под Курском на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-01T10:21:16+03:00

На пепелище нашли кремированный труп Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Жилой дом в деревне Большое Умрихино Октябрьского района загорелся 30 сентября около шести часов вечера. На место ЧП приехали огнеборцы пожарных частей, скорая помощь, полиция и работники электросетей.

Огонь потушили в 18:26. В результате пожара деревянный доме размерам 10х10 метров сгорел дотла. На пепелище спасатели нашли обгоревшее тело 56-летнего мужчины.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.