В Курской области начались учения по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-01T09:35:20+03:00

Тренировка будет проходить с 1 по 3 октября

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С 1 по 3 октября в Курской области пройдут мероприятия по гражданской обороне. В них примут участие территориальные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и спасательные службы региона.

Пройдут заседания комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационных комиссий. Будут развернуты посты радиационного, химического и биологического наблюдения, выдачи средств индивидуальной защиты, станции специальной обработки одежды и обеззараживания техники, подвижные пункты питания и многое другое из мероприятий, предусмотренных планами Гражданской обороны в субъектах. На всех этапах тренировки будут отрабатываться и вопросы оповещения.

3 октября на одном из предприятий Курска пройдут учения, а также на базе Аварийно-спасательной службы региона состоится смотр готовности сил и средств области, предназначенных для ликвидации ЧС различного характера. Главное управление МЧС России по Курской области просит население соблюдать спокойствие.