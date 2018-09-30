2018-09-30T14:02:29+03:00
Происшествия

В Курской области Renault слетел в кювет и загорелся

ЧП случилось в Золотухинском районе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение о ДТП поступило на номер «Службы спасения» 30 сентября в 3:22. Авария произошла в поселке Свобода Золотухинского района. Прибывшие оперативные службы установили, что водитель автомобиля Renault Symbol не справился с управлением и слетел в кювет. После опрокидывания машина загорелась. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, пострадал водитель.

На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Всего к ликвидации аварии привлекали семь человек и три единицы техники.

Спасатели в очередной раз напоминают водителям: в случае любой беды можете позвонить на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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