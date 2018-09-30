2018-09-30T13:38:35+03:00
Общество

Спасатели предупреждают курян о тумане

Переменная облачность продержится до конца воскресенья
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Курские спасатели со ссылкой на местных синоптиков сообщили о переменной облачности на территории региона до девяти часов вечера 30 сентября. Возможен, небольшой дождь. Местами туман. Ветер западной четверти 1-6 м/с. Температура днем 10-15º тепла.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Он значительно ограничивает видимость вокруг машины. Поэтому сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Все предметы в такую погоду воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Существует «золотое» правило скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час.

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