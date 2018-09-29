2018-09-29T17:58:50+03:00
Происшествия

В Курской области прогнозируют заморозки

В регионе объявлено штормовое предупреждение
Светлана ВОЛКОВА
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Ночью прогнозируют заморозкиНочью прогнозируют заморозкиФото: Из архива КП.
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области утром 30 сентября и 1 октября местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 2 градусов.

В связи с понижением температуры воздуха растет вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности, напоминают в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области предупреждает:

- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;

- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;

- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы оно было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

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