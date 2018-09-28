Под Курском столкнулись КамАЗ и «ДЭУ»
ДТП произошло в Суджанском районе
В ДТП есть пострадавшиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
28 сентября в 15:15 в «Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Суджанском районе, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На автодороге Суджа-Свердликово столкнулись автомобили «КамАЗ» и «ДЭУ Матиз».
На место происшествия выехали спасатели ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть пострадавшие.
В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.