Под Курском столкнулись КамАЗ и «ДЭУ»

СЕГОДНЯ 18:17 2018-09-28T18:18:38+03:00

В ДТП есть пострадавшие Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 сентября в 15:15 в «Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Суджанском районе, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На автодороге Суджа-Свердликово столкнулись автомобили «КамАЗ» и «ДЭУ Матиз».

На место происшествия выехали спасатели ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть пострадавшие.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.