29 сентября в Курске пройдут сельхозярмарки

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-28T18:02:15+03:00

Торговля начнется в 8 часов утра Фото: Из архива "КП"

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29 сентября в Курске пройдут сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2018». В ярмарках примут участие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности районов Курской области.

Селяне привезут на ярмарку около 150 тонн картофеля, свыше 50 тонн овощей (капусты, лука, моркови, свеклы и других), 15 тонн мяса, 150 тонн зерна. Посетителям предложат широкий ассортимент колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий, копченостей, молочных продуктов, кулинарной продукции, а также сахар, рыбу, мед, птицу, кроликов.

Начнется ярмарочная торговля с 8 часов утра и будет проходить на шести площадках во всех округах Курска по следующим адресам:

- ул. Бойцов 9 дивизии – пр. Хрущева;

- ул. Комарова (площадка около торгового центра «Васильевский»;

- ул. Менделеева, 31 (у кинотеатра «Родина»):

- пл. им. Рокоссовского;

- ул. Станционная (около переходного моста).