Курские ракетчики провели учения под Астраханью

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-28T14:39:11+03:00

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Курские ракетчики после завершения обучения провели первые практические пуски на полигоне в Астраханской области из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3», сообщили пресс-службе ЗВО.

Боевые стрельбы выполнялись ночью при сложной радиолокационной помеховой обстановке. Расчеты ЗРК «Бук М3» провели пуски по крылатым ракетам, выпущенным на удалении 100 км и имитирующими налет противника.

Стрельбы прошли в штатном режиме, все системы комплексов проверили на работоспособность в условиях применения на разных высотах от низколетящих до высотных (до 16 тыс. метров), с разными типами целей в условиях подавления средств РЛС.

Новейшие зенитно-ракетные комплексы военнослужащие Западного военного округа получили в конце прошлого года. В 2018 году все командиры, операторы-наводчики и механики-водители зенитного ракетного соединения завершили обучение в Оренбургском центре и успешно сдали нормативы для допуска к практическим стрельбам на полигоне «Капустин Яр».

После учений личный состав и военная техника комбинированным способом совершит марш в пункт постоянной дислокации. Военный эшелон пройдет по железной дороге и трассам федерального значения свыше 2000 километров.

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.