Курская полиция разыскивает Воронину Ольгу Васильевну

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-28T14:01:43+03:00

47-летняя жительница Железногорска 17 сентября вышла из дома и не вернулась

Изменить размер текста: A A

УМВД по Курской области разыскивает без вести пропавшую 47-летнюю Воронину Ольгу Васильевну. Жительница Железногорска 17 сентября 2018 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы черные прямые ниже плеч, глаза карие. На верхней и нижней челюстях отсутствуют большинство зубов.

Предположительно была одета в белую трикотажную кофту с длинными рукавами с серой полосой по низу, черные бриджи с завязками, белые туфли.

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Ольги Ворониной, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам 02, с мобильного 102 или в любой территориальный орган внутренних дел. Конфиденциальность гарантируются.