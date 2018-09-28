В Курской области выявлено 74 случая бешенства

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-28T12:20:32+03:00

В организм человека вирус бешенства попадает в результате контакта с бешеным животным Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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28 сентября - Всемирный день борьбы с бешенством. Курская область является неблагополучным по бешенству регионом. Заболевания среди животных регистрируются ежегодно. Это объясняется природно-ландшафтными и климатическими условиями региона.

За 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 74 случая бешенства среди животных. Основным источником инфекции являются красная лисица, однако передавать вирус бешенства могут и енотовидная собака, волк, хорь, мелкие млекопитающие (мыши и крысы). Из-за халатности владельцев, которые не вакцинируют своих питомцев и не соблюдают правила их содержания, регистрируются случаи бешенства среди домашних и сельскохозяйственных животных.

Бешенство – инфекционное заболевание вирусной природы, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных - при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек. В организм человека вирус бешенства попадает в результате контакта с бешеным животным.

Региональный Роспотребнадзор напоминает, что единственным методом предупреждения заболевания бешенством среди людей является своевременная вакцинация. В случае контакта с бешеным, а также подозрительным на бешенство или неизвестным животным необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью и начать курс антирабических прививок.

Антирабическая помощь в Курской области оказывается круглосуточно в ОБУЗ «Курская городская больница скорой медицинской помощи» (г. Курск, ул. Пирогова, 14), ОБУЗ «Курская областная детская больница №2» (г. Курск, ул. Хуторская, 43А) и в центральных районных больницах. Все обратившиеся получают помощь бесплатно.