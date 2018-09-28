2018-09-28T11:40:23+03:00
Происшествия

Под Курском на тепличном комбинате погиб рабочий

Мужчину придавило автопогрузчиком
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина получил несовместимые с жизнью травмыМужчина получил несовместимые с жизнью травмыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Несчастный случай произошел на тепличном комбинате в Глушковском районе, сообщили в Курском региональном отделение Фонда социального страхования.

25 сентября 54-летний водитель автопогрузчика собирал остатки растительного сырья. Машина наехала на бордюр, перевернулась и придавила рабочего. Мужчина получил серьезные травмы. Приехавшие на место ЧП медики зафиксировали его смерть.

Для расследования несчастного случая на производстве создана комиссия с участием специалистов регионального отделения Фонда.

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