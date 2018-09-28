Под Курском на тепличном комбинате погиб рабочий
Мужчину придавило автопогрузчиком
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Несчастный случай произошел на тепличном комбинате в Глушковском районе, сообщили в Курском региональном отделение Фонда социального страхования.
25 сентября 54-летний водитель автопогрузчика собирал остатки растительного сырья. Машина наехала на бордюр, перевернулась и придавила рабочего. Мужчина получил серьезные травмы. Приехавшие на место ЧП медики зафиксировали его смерть.
Для расследования несчастного случая на производстве создана комиссия с участием специалистов регионального отделения Фонда.