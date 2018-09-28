2018-09-28T10:56:34+03:00
Спорт

Курский «Авангард» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2

Куряне завершили выступление в Кубке России
Яна ШЕЛЕСТ
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Игра проходила не в лучших погодных условияхИгра проходила не в лучших погодных условияхФото: Яна ШЕЛЕСТ
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27 сентября в Курске на стадионе «Трудовые резервы» состоялся матч 1/16 финала Кубка России между футбольными клубами «Авангард» и «Краснодар». Куряне уступили со счетом 0:2.

Как сообщалось ранее, краснодарцы приехали в Курск сильнейшим составом. Игра проходила не в лучших погодных условиях – под дождем и ветром.

На стадионе был аншлаг. Трансляцию вела съемочная команда телеканала «МАТЧ ТВ». Напоминаем, что в мае «Авангард» добрался до финала Кубка России, где уступил «Тосно» из Ленинградской области.

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