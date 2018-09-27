2018-09-27T17:15:00+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел дом

ЧП произошло во Льгове
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с места пожараФото с места пожараФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 14:35 27 сентября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице 40 лет Октября Льгова.

На место происшествия выезжали пожарные 10 ПСЧ Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По по данным МЧС по прибытии в 14:39 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 14:42, ликвидирован в 14:45.

Однако в доме полностью сгорела крыша.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

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