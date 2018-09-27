В Курске осудили киллера

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-27T17:00:15+03:00

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Курска. Мужчину признали виновным в двух убийствах, совершенных организованной группой; незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, путем поджога; в участии в преступном сообществе.

Все преступления были совершены в период с 2011 по 2016 год. Связаны они с переделом сфер влияния в криминальном мире. Подсудимый сотрудничал со следствием, рассказал не только о себе, но и о других участниках группировки. После его показаний была вскрыта преступная организация, члены которой причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Курской области.

Суд принял во внимание сотрудничество со следствием. Подсудимому назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию.