В Курске открывается фотовыставка

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-27T16:10:53+03:00

Выставка будет работать в городской библиотеке Фото: Из архива КП.

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28 сентября в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется персональная выставка под названием «Золотые купола» фотографа-любителя Леонида Карабанова.

Автор фотовыставки родился в Курске. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе и занимается фотографией. На протяжении всей жизни его основным хобби были рыбалка и походы. В зрелом возрасте пришло увлечение водным туризмом. Путешествие на байдарках по живописным рекам послужило поводом по-новому взглянуть на красоту своей Родины и запечатлеть достопримечательности на снимках. Особое место в творчестве Леонида Карабанова занимают фотографии православных храмов Курской области, каждый из которых уникален.

На фотовыставке, которая продлится до 31 октября, будет представлено 25 работ.