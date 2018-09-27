2018-09-27T15:32:51+03:00
Происшествия

Курянин спрятал автомобиль от приставов

Мужчина не хотел платить 280 тысяч рублей долга
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину пришлось рассчитаться, чтобы авто не изъялиКурянину пришлось рассчитаться, чтобы авто не изъялиФото: Из архива КП.
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На исполнении в отделе судебных приставов по Сеймскому округу Курска УФССП России по Курской области находилось исполнительное производство о взыскании с курянина долга в пользу государства на сумму 280 тысяч рублей.

Поскольку долг не был погашен, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил почти 20 тысяч рублей.

Во время совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество должника - автомобиль Nissan Almera. Но курянин, не желая расставаться со своим автомобилем, решил скрыть его.

В ответ судебные приставы-исполнители вынесли постановление о розыске авто. В ходе проведения разыскных мероприятий был установлен маршрут передвижения машины. В результате автомобиль был найден.

После того, как иномарку изъяли, должник решил оплатить долг в полном размере, а также всю сумму исполнительского сбора.

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