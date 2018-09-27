В Курске за подлог и превышение полномочий осудили двух участковых

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-27T14:30:27+03:00

Хозяин дома не совершал никаких правонарушений, но сотрудники полиции отвезли его на медосвидетельствование Фото: Из архива "КП"

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух сотрудников Северного отдела полиции УМВД по городу Курску. Старшего участкового уполномоченного признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и подлоге. Его коллегу – в превышении должностных полномочий.

14 августа 2018 года участковый пришел в дом к жителю Курска для проведения профилактических мероприятий. Мужчина в это время был пьян. Об этом полицейский сообщил своему коллеге, который также явился в дом курянина. Хозяин дома не совершал никаких правонарушений, но сотрудники полиции отвезли его на медосвидетельствование.

После этого курянину сообщили, что он останется в камере отдела полиции на сутки до рассмотрения административного дела судом. Мужчина потребовал объяснить за что его задержали. Но в ответ один участковый ударил его несколько раз в живот. После этого старший участковый уполномоченный составил в отношении потерпевшего протокол об административном правонарушении якобы в связи с нахождением его в общественном месте в пьяном виде.

Суд приговорил старшего участкового уполномоченного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А участкового уполномоченного - к штрафу в сумме 50 тысяч рублей. Сотрудников полиции также лишили права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года и 1 год 6 месяцев соответственно.