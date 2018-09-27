Назначен прокурор Медвенского района Курской области

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-27T14:29:34+03:00

Александр Языков работает "в органах" с 1995 года

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25 сентября советник юстиции Языков Александр Алексеевич назначен прокурором Медвенского района Курской области.

Александр Алексеевич в 1996 году окончил Курский государственный технический университет. На службе в органах прокуратуры состоит с 1995 года. Работал старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Курской области, старшим следователем, заместителем прокурора Сеймского административного округа Курска, заместителем, первым заместителем прокурора Центрального административного округа Курска.

Прокурор Медвенского района Курской области приступил к исполнению своих должностных обязанностей, отметили в ведомстве.