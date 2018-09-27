2018-09-27T14:29:34+03:00
Политика

Назначен прокурор Медвенского района Курской области

Александр Языков работает "в органах" с 1995 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25 сентября советник юстиции Языков Александр Алексеевич назначен прокурором Медвенского района Курской области.

Александр Алексеевич в 1996 году окончил Курский государственный технический университет. На службе в органах прокуратуры состоит с 1995 года. Работал старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Курской области, старшим следователем, заместителем прокурора Сеймского административного округа Курска, заместителем, первым заместителем прокурора Центрального административного округа Курска.

Прокурор Медвенского района Курской области приступил к исполнению своих должностных обязанностей, отметили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском сгорел дом
В Курске осудили киллера
В Курске открывается фотовыставка
В Курске начался отопительный сезон
Курянин спрятал автомобиль от приставов
В Курске за подлог и превышение полномочий осудили двух участковых
Курян приглашают поступать в военные вузы
Курян призывают принять участие в пробной переписи населения
Курянки обворовывали одиноких пенсионеров
Под Курском водитель «Газели» насмерть сбил пешехода
Курская полиция напоминает о правилах поведения на стадионах
В Курской области откроют горячую линию по ОРВИ и гриппу
В Курске откроют памятную доску императору Николаю второму
Под Курском сгорел дом
В Курск прилетели футболисты «Краснодара»
В Курской области пройдет декада пожилых людей
В Курске состоялся марш-парад военно-патриотических клубов и кадетов
Роспотребнадзор опроверг информацию о массовом отравлении детей в Курске
Курская филармония открывает новый сезон
Юристы курского УМВД предлагают правовую помощь пожилым курянам
Central Park стал победителем престижной премии PROESTATE & CRE FEDERAL AWARDS 2018
В Курске пройдет Парад локомотивов
В Курск приезжает группа "Нэнси"
Курские полицейские задержали воронежцев по подозрению в кражах
Курские приставы арестовали пшеницу