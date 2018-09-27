Курян приглашают поступать в военные вузы
Ежегодно Управление Росгвардии по Курской области ведет набор кандидатов для поступления в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации.
На новый 2019 учебный год набор кандидатов осуществляется в Пермский, Новосибирский, Саратовский и Санкт-Петербургский военные институты войск национальной гвардии РФ.
В них готовят командиров войсковых подразделений, военных юристов, психологов, кинологов, переводчиков, программистов, специалистов по обслуживанию вооружения и военной техники. В ходе обучения курсантов учат в совершенстве владеть всеми видами стрелкового оружия, приёмам рукопашного боя, вождению боевой и автомобильной техники, работе с информационно-вычислительной техникой.
По окончании обучения выпускникам присваивается офицерское звание лейтенант.
К поступлению допускаются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие полное общее образование, из числа граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; прошедших военную службу, в возрасте до 24 лет.
Все справки можно получить по адресу: г. Курск, ул. Пирогова, д. 1а,
89207000972- Лыткин Роман Николаевич,
89207129320 - Черкашин Роман Викторович.