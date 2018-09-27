2018-09-27T14:13:25+03:00
Общество

Курян приглашают поступать в военные вузы

Открыт набор на новый 2019 год
Светлана ВОЛКОВА
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Поступить можно в вузы в разных точках РоссииПоступить можно в вузы в разных точках РоссииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Ежегодно Управление Росгвардии по Курской области ведет набор кандидатов для поступления в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

На новый 2019 учебный год набор кандидатов осуществляется в Пермский, Новосибирский, Саратовский и Санкт-Петербургский военные институты войск национальной гвардии РФ.

В них готовят командиров войсковых подразделений, военных юристов, психологов, кинологов, переводчиков, программистов, специалистов по обслуживанию вооружения и военной техники. В ходе обучения курсантов учат в совершенстве владеть всеми видами стрелкового оружия, приёмам рукопашного боя, вождению боевой и автомобильной техники, работе с информационно-вычислительной техникой.

По окончании обучения выпускникам присваивается офицерское звание лейтенант.

К поступлению допускаются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие полное общее образование, из числа граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; прошедших военную службу, в возрасте до 24 лет.

Все справки можно получить по адресу: г. Курск, ул. Пирогова, д. 1а,

89207000972- Лыткин Роман Николаевич,

89207129320 - Черкашин Роман Викторович.

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