2018-09-27T13:51:27+03:00
Общество

Курян призывают принять участие в пробной переписи населения

Поквартирного обхода в этот раз не будет
Светлана ВОЛКОВА
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Пробная перепись пройдет онлайнПробная перепись пройдет онлайнФото: Светлана ВОЛКОВА
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При проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, которая должна охватывать абсолютно всех жителей страны, будет применен принципиально новый для России способ сбора сведений – самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru) в сети Интернет. Чтобы исключить риски при проведении ВПН-2020, в ходе пробной переписи населения будет апробирован этот процесс получения социально-демографических данных.

Пробная перепись - 2018 пройдет с 1 по 31 октября 2018 года в девяти регионах России. Курская область в их число не входит. Но с 1 по 10 октября в ходе пробной переписи жители Курской области и других регионов России, имеющие подтвержденную учетную запись, смогут самостоятельно заполнить переписные листы на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru) в сети Интернет. Один представитель жилого помещения может заполнить электронные переписные листы на себя и остальных членов своего домохозяйства. Респондент получит уникальный код подтверждения прохождения переписи.

Участие большого числа граждан России, включая жителей Курской области, в апробации Интернет-переписи позволит проверить качество программного обеспечения, готовность портала Госуслуги к повышенной нагрузке, а россиян – к использованию компьютерных технологий.

На втором этапе, с 16 по 31 октября, на территориях пилотных регионов пройдет поквартирный обход переписчиками.

Курскстат обращает внимание, что поквартирный обход переписчиками в Курской области проводиться не будет!

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