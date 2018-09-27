2018-09-27T12:41:22+03:00
Происшествия

Курянки обворовывали одиноких пенсионеров

Родственниц-воровок отправили в колонию
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщин обязали компенсировать ущербЖенщин обязали компенсировать ущербФото: Из архива КП.
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Обоянский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая признана виновной в покушении на кражу и в грабеже, который она совершила вместе с родственницей.

Днем 25 сентября 2017 года женщина взломала замок двери и забралась в дом пенсионерки. Обыскав комнаты и не обнаружив ничего ценного, воровка ушла.

На следующий день уже обе родственницы решили обокрасть дом другой пенсионерки. Закрыв лица платками, они прошли через незапертую дверь в дом, где в одной из комнат была 80-летняя хозяйка. На глазах у старушки они забрали мобильный телефон, золотые украшения и деньги, всего на 15 тысяч рублей.

Суд дал одной из подсудимых два с половиной года исправительной колонии общего режима. Отбытие наказания отсрочено до достижения ее малолетним ребенком 14-ти летнего возраста. Ее соучастница с учетом опасного рецидива преступлений получила 5 лет колонии общего режима.

Причиненный потерпевшей материальный ущерб возмещен. Кроме того с подсудимых взыскали компенсацию морального вреда - 20 тысяч рублей.

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