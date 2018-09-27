2018-09-27T12:24:26+03:00
Происшествия

Под Курском водитель «Газели» насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло в Золотухинском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пешеход получил несовместимые с жизнью травмыПешеход получил несовместимые с жизнью травмыФото: Из архива "КП"
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26 сентября примерно в половине восьмого вечера 31-летний водитель грузовой «Газели» ехал по автомобильной дороге КурскПоныри – Зиборово. В деревне Апальково он сбил 58-летнего пешехода.

На место ДТП приехали спасатели отдельного пожарного поста из Свободы, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

В устранении последствий ДТП принимали участие девать человек и три единицы техники.

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