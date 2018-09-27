2018-09-27T12:04:54+03:00
Общество

Курская полиция напоминает о правилах поведения на стадионах

Нарушение правил влечет ответственность
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27 сентября на стадионе «Трудовые резервы» состоится матч между клубами «Краснодар» и «Авангард»27 сентября на стадионе «Трудовые резервы» состоится матч между клубами «Краснодар» и «Авангард»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Как сообщалось ранее, сегодня, 27 сентября на стадионе «Трудовые резервы» состоится матч 1/16 кубка России между футбольными клубами «Краснодар» и «Авангард». В преддверии матча УМВД по Курской области напоминает болельщикам о правилах поведения на массовых спортивных мероприятиях:

• на стадионы запрещается приходить в нетрезвом виде, проносить и распивать спиртные напитки; приносить запрещенные предметы (колющие и режущие; наркотики; оружие; огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества; крупногабаритные свертки и сумки; стеклянную посуду и иные вещи); пиротехнические изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды; газовые баллоны; химические материалы, использование которых может привести к задымлению и воспламенению;

• нельзя курить в закрытых сооружениях, иных местах, определенных администрацией объекта;

• недопустимы выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников мероприятия, зрителей, представителей власти, или оскорбляющие человеческую нравственность. Нельзя носить либо выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, социальной, национальной розни;

• запрещается находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах, создавать помехи передвижению участников и зрителей, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции;

• нельзя бросать предметы в направлении зрителей, участников соревнований и других людей;

• запрещается скрывать свое лицо под маской или другими предметами

При обнаружении подозрительных предметов, возникновении задымления или пожара, об оказании медицинской помощи необходимо незамедлительно сообщать контролерам, охранникам, полицейским, лицам, обеспечивающим безопасность.

Лица, нарушающие общественный порядок, умышленно портящие чужое имущество, оскорбляющие окружающих и сотрудников полиции, подлежат привлечению к административной или уголовной ответственности.

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