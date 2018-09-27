В Курской области откроют горячую линию по ОРВИ и гриппу
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Курской области и сохранения здоровья граждан во время сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в региональном Управлении Роспотребнадзора с 1 по 15 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Специалисты ведомства ответят на вопросы граждан об эпидемиологической обстановке, иммунизации против гриппа, расскажут о неспецифической профилактики вирусных заболеваний, об использовании медицинских масок, о введении ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях.
Консультацию можно будет получить с 1 по 15 октября в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:
- в Курске - (4712) 58-71-86,
- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;
- во Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.