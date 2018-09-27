В Курске откроют памятную доску императору Николаю второму

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-27T10:27:21+03:00

Она появится на здании бывшего Дворянского собрания

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27 сентября в 11.30 в Курске состоится открытие памятной доски императору Николаю второму на здании Филармонии-2 (бывшее Дворянское собрание), что на улице Сонина. В мероприятии примут участие митрополит Курский и Рыльский Герман, представители делегации Русской Православной Церкви Зарубежом, сопровождающие икону Божией Матери «Знамение» Курской–Коренной, ученые, краеведы, общественность.

Как пояснили инициаторы акции, доску решили устанвоить в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию расстрела Царской семьи и чтобы сохранить память о посещении Императором Курска.

К слову, в середине июля исполнилось 100 лет со дня расстрела последнего российского императора Николая II и членов его Семьи.

В конце лета 1902 года Государь участвовал в больших военных маневрах под Курском, в губернском центре посетил Знаменский и Сергиево-Казанский соборы, общину сестер милосердия Красного Креста, Дом губернатора. В здании Дворянского собрания император торжественно открыл памятник своему отцу - императору Александру III.

1 ноября 1981 года император Николай и его Семья были канонизированы Русской Православной Церковью Заграницей, а 14 августа 2000 года – Русской Православной Церковью в лике святых Царственных Страстотерпцев.