2018-09-27T10:23:14+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел дом

Пожар произошел в Кореневском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил стены и кровлюОгонь повредил стены и кровлюФото: Из архива "КП"
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26 сентября примерно в 13:10 в деревне Ковыневка Кореневского района загорелся жилой дом. На место ЧП приехали огнеборцы ПЧ № 31 Кореневского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 13:23, ликвидировали в 13:29. В результате пожара в жилом доме огонь повредил стены и кровлю.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

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