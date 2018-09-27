Под Курском сгорел дом

СЕГОДНЯ 10:23 2018-09-27T10:23:14+03:00

Огонь повредил стены и кровлю Фото: Из архива "КП"

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26 сентября примерно в 13:10 в деревне Ковыневка Кореневского района загорелся жилой дом. На место ЧП приехали огнеборцы ПЧ № 31 Кореневского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 13:23, ликвидировали в 13:29. В результате пожара в жилом доме огонь повредил стены и кровлю.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.