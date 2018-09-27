В Курск прилетели футболисты «Краснодара»

СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-27T09:49:42+03:00

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Сегодня, 27 сентября в 17.00 на стадионе «Трудовые резервы» состоится матч 1/16 кубка России между футбольными клубами «Краснодар» и «Авангард».

26 сентября вечером в курском аэропорту приземлился самолет с футболистами «Краснодара». Команда прибыла практически в полном составе. Отсутствует лишь дисквалифицированный Ари.

Также в Курск прибыла съемочная команда телеканала «МАТЧ ТВ». Транслировать игру будет спутниковый канал «МАТЧ ТВ Премьер», а комментировать - Михаил Меламед.

Краснодарцы настроены на серьезную игру. На стадионе ожидается аншлаг. Напоминаем, что в мае «Авангард» добрался до финала Кубка России, где уступил «Тосно» из Ленинградской области.