В Курской области пройдет декада пожилых людей

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-26T17:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 по 10 октября во всех районах и городских округах региона пройдет декада пожилых людей. Она направлена на оказание пожилым и одиноким людям всесторонней моральной и материальной поддержки.

Проблемам ветеранов и пожилых людей будет уделено максимум внимания. В области пройдут благотворительные акции по оказанию помощи в заготовке и доставке топлива, ремонте жилья, работах на приусадебных участках и многое другое. Пожилые люди посетят концерты, вечера отдыха и встретятся с молодежью.