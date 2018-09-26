2018-09-26T17:01:02+03:00
Общество

В Курской области пройдет декада пожилых людей

Постановление подписал губернатор
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожилым людям окажут поддержкуПожилым людям окажут поддержкуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 1 по 10 октября во всех районах и городских округах региона пройдет декада пожилых людей. Она направлена на оказание пожилым и одиноким людям всесторонней моральной и материальной поддержки.

Проблемам ветеранов и пожилых людей будет уделено максимум внимания. В области пройдут благотворительные акции по оказанию помощи в заготовке и доставке топлива, ремонте жилья, работах на приусадебных участках и многое другое. Пожилые люди посетят концерты, вечера отдыха и встретятся с молодежью.

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