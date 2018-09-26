В Курске состоялся марш-парад военно-патриотических клубов и кадетов

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-26T15:59:36+03:00

Кадеты, юнармейцы и спортсмены прошли по улице Ленина торжественным маршем

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В Курске прошел торжественный марш-парад военно-патриотических клубов и кадетских классов. В параде, посвященном 75-й годовщине победы в Курской битве, приняли участие 1,5 тысячи человек.

Возглавил марш-парад участник Великой Отечественной войны, ветеран вооруженных сил Российской Федерации, генерал-майор артиллерии в запасе Виктор Иванович Батюнин. Знамя Победы пронесли участники военно-патриотического клуба «Пограничник» Хомутовского района.

С членами военно-патриотических клубов в строю прошли кадеты, юнармейцы, спортсмены и учащаяся молодежь. Также принял участие в марш-параде духовой оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. В начале общей колонны проехали автомобили ДОСААФ и легендарная боевая машина «Катюша».

Завершился марш-парад митингом на Красной площади, во время которого состоялись шоу каскадеров и выступление кадетов Курского автотехнического колледжа.