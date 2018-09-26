Курская филармония открывает новый сезон

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-26T14:40:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Курская государственная филармония приглашает на открытие 83-го концертного сезона, которое традиционно состоится в Международный день музыки – 1 октября.

На открытии выступит ведущий творческий коллектив филармонии – симфонический оркестр под руководством Игоря Сукачева. Прозвучат концерт для фортепиано с оркестром №3 С.В. Рахманинова и сюита из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. В роли солиста оркестра выступит участник проекта «Звезды XXI века» Алексей Чернов (Москва).

Мероприятие состоится на большой сцене концертного зала «Свиридовский» (ул. Сонина, 4). Начало концерта в 19:00. Справки по телефонам 58-81-14 и 51-00-81