Юристы курского УМВД предлагают правовую помощь пожилым курянам

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-26T14:35:58+03:00

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В рамках дня Пожилого человека 1 октября с 14 до 16 часов будет работать консультационный пункта с участием сотрудников Правового отделения УМВД России по Курску и сотрудников администрации Курска по адресу: Курск, ул. Чернышевского, д. 17 - Участковый пункт полиции № 5 УМВД России по Курску, где все желающие могут обратиться за разъяснениями по интересующим вопросам.

День Пожилого Человека был учрежден в 1990 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций. С этого времени он ежегодно отмечается 1 октября. Наша страна присоединилась к этому решению в 1992 году.

День Пожилого Человека был необходим, чтобы еще раз привлечь общественное внимание к тем проблемам, с которыми приходится сталкиваться людям этого возраста, на общую демографическую проблему старения населения, общую для многих стран, а также к поиску способов, для того чтобы сделать жизнь пожилых людей лучше.