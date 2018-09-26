В Курске пройдет Парад локомотивов

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-26T14:05:54+03:00

Изменить размер текста: A A

28 сентября на курском железнодорожном вокзале состоится Парад локомотивов. Мероприятие приурочено к 150-летию образования Курского железнодорожного узла и началу организации железнодорожного сообщения на участке Москва - Орел – Курск.

В 13.30 на перроне состоится историческая постановка с прибытием паровоза. В 15.00 начнется Парад локомотивов. В 16.00 в Доме культуры железнодорожников состоится торжественное собрание «150 славных дел». На мероприятие приглашаются все желающие.

Курский железнодорожный узел Московской железной дороги - один из старейших в России. Первый поезд прибыл в Курскую область в сентябре 1868 года. На протяжении вот уже полутора веков узел выполняет важные стратегические задачи, как в грузоперевозках, так и в пассажирском сообщении.