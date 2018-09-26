В Курск приезжает группа "Нэнси"
Российская и украинская музыкальная поп-рок группа, наиболее известная благодаря песне «Дым сигарет с ментолом», приезжает в Курск в октябре.
Группа представит новое, фантастическое, суперзрелищное шоу! Это новейшие и всенародно-любимые хиты группы НЭНСИ: "Дым сигарет с ментолом", "Чистый лист", "Отель", "Чёрный кадиллак", "Ах, туман-туман" и многие другие! Это яркие и проникновенные голоса солистов! Это океан положительных эмоций! Атмосфера настоящего музыкального праздника! Исполнение - на самом высоком профессиональном и эмоциональном уровне!
Для вас НЭНСИ – поп-группа №1 - сыграет в своем фирменном стиле, подарит тепло и свою "ментоловую музыку", обожаемую миллионами!
(12+)
6 октября в 19.00
Ул. Карла Маркса, 68