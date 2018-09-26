Курские полицейские задержали воронежцев по подозрению в кражах

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-26T13:01:43+03:00

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Сотрудники полиции Советского района задержали подозреваемых в кражах, прибывших из Воронежской области. Двое воровали из домов поселка Кшень. Они выбирали, те дома, которые, по их мнению, мало посещаются, или крали вещи из надворных построек. Но хозяева сразу обнаружили пропажу и обратились в полицию.

Оперативникам понадобилось чуть больше суток, чтобы определить подозреваемых и задержать их, когда те вновь приехали в Советский район. Краденое злоумышленники прятали на выезде из региона в лесополосе. Там часть похищенного и обнаружили, А потом изъяли. Оперативники выясняют, причастны ли задержанные к другим кражам. Один из них уже был неоднократно судим. Оба мужчины 27-ми и 28-ми лет стали фигурантами уголовного дела.