2018-09-26T12:44:41+03:00
Общество

Курские приставы арестовали пшеницу

Организация задолжала работникам около 4 млн рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Станция самостоятельно реализовала зерноСтанция самостоятельно реализовала зерноФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудникам опытной станции «Льговская» Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства задолжали заработную плату в размере 3,9 млн рублей, сообщает УФССП по Курской области.

Судебные приставы арестовали имущество должника-организации, а именно урожай озимой пшеницы. Опытная станция самостоятельно продала зерно, заработав 1,6 млн рублей.

Деньги перечислили приставам, а те в свою очередь – работникам станции. 155 человек получили заработанные деньги, но долг погашен не полностью. На исполнении у судебных приставов находятся еще 60 производств.

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