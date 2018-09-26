Число погибших в ДТП курян сократилось на 7%

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-26T12:43:04+03:00

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По итогам восьми месяцев этого года в регионе число погибших в ДТП людей сократилось на 7,1% (со 127 до 118). В то же время рост числа ДТП зарегистрирован на территориях Большесолдатского, Касторенского, Кореневского, Суджанского, Курчатовского, Октябрьского, Рыльского, Щигровского, Железногорского, Обоянского и Черемисиновского районов.

Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей. Большую помощь в фиксации правонарушений на дорогах оказывают 92 специализированных автоматических комплекса.

В течение учебного года сотрудники ГИБДД совместно с органами образования проводят занятия с учащимися школ, дошкольниками и их родителями. Как результат - курские водители стали более активно применять детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей. Сейчас в регионе успешно работает 349 отрядов ЮИД, в которых состоит 3711 учащихся.