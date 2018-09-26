2018-09-26T11:43:12+03:00
Деловой Курск

Полпред посетил Курскую "атомку"

КАЭС стала первой станцией, на которой побывал Щеголев после вступления в должность
Светлана ВОЛКОВА
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Курская АЭСКурская АЭСФото: из открытых источников
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Курская АЭС стала первой атомной станцией Центрального федерального округа, которую посетил Игорь Щеголев - новый полномочный представитель Президента РФ в ЦФО. Щеголев был назначен на эту должность в конце июня.

Визит на КуАЭС входил в программу пребывания Щеголева в Курской области и носил ознакомительный характер. Гость совершил обход самого старого действующего энергоблока №1. Он осмотрел центральный (реакторный) зал, блочный щит управления (БЩУ), а также машинный зал, единый для всех четырех действующих энергоблоков. Именно из машинного зала Курской АЭС вырабатываемая здесь электроэнергия направляется в энергосистему «Центр», которая снабжает 18 областей Центрального федерального округа.

Живой интерес полномочного представителя Президента вызвали технологические процессы АЭС, организация работы персонала, другие темы.

В заключение визита Игорь Щеголев ознакомился с музейно-выставочной экспозицией развития атомной энергетики в Управлении информации и общественных связей Курской АЭС.

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