Курские спасатели «ликвидируют» разлив нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-26T11:41:40+03:00

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28 сентября в Курской области пройдет командно-штабная тренировка. Спасатели будут «ликвидировать» разлив нефтепродуктов. Тренировка пройдет под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций).

Во время проведения тренировки будет проведен смотр готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефтепродуктов.