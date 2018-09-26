Курские спасатели «ликвидируют» разлив нефтепродуктов
Командно-масштабная тренировка пройдет 28 сентября
Граждан просят соблюдать спокойствиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 сентября в Курской области пройдет командно-штабная тренировка. Спасатели будут «ликвидировать» разлив нефтепродуктов. Тренировка пройдет под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций).
Во время проведения тренировки будет проведен смотр готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефтепродуктов.