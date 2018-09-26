2018-09-26T09:10:59+03:00
Происшествия

Под Курском продавали леопарда из Красной книги

Прокуратура обнаружила объявление о продаже редкого животного в интернет
Светлана ВОЛКОВА
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Редкое животное выставили на продажу в интернетРедкое животное выставили на продажу в интернетФото: Из архива КП.
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Льговская межрайонная прокуратура обнаружила в Интернет сайт, на котором размещена информация о продаже леопарда, который относится к редким видам животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

- Этот сайт был в свободном доступе для всех пользователей сети Интернет. На его странице излагалось подробное описание животного, его стоимость и контактный телефон продавца. При этом сведений о наличии разрешений на оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и международную Красную книгу, не было, - рассказали в прокуратуре.

Федеральный закон запрещает куплю-продажу особо ценных диких животных. Их продажа влечет уголовную ответственность, отметили в ведомстве.

Льговский межрайонный прокурор направил в суд заявление о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

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