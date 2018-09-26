2018-09-26T06:54:33+03:00
Общество

В Курске обосновался австралийский дорпер

Производство ягнятины переходит на промышленную основу
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В условиях санкций и неспокойной ситуации в мире продовольственная безопасность ставится первоочередной задачей национальной политики России. Уже удалось добиться хороших показателей в производстве мяса птицы и свинины. Настало время наращивать объемы производства ягнятины. На днях именно в Курской области было открыто первое в России индустриальное предприятие овцеводческого направления ООО «Фатежская ягнятина» с объемом производства 3,3 тыс. тонн живого мяса в год.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полпред посетил Курскую "атомку"
Курские спасатели «ликвидируют» разлив нефтепродуктов
С Днем воспитателя!
Подготовка энергообъектов к зиме на финишной прямой
В центре Курска из-за аварии отключили воду
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Под Курском продавали леопарда из Красной книги
В Курске осудили экстремиста
В Курской области растет число заболевших ОРВИ
В Курске в ванне утонул ребенок
В Курске пройдет день бесплатной юридической помощи
В Курской области произошло 146 ДТП с участием детей
18-летнего курянина задержали с "травой"
Курян приглашает «Летний парк чтения»
Курянка оплатила штраф в размере 1 млн рублей
В Курской области открываются горячие линии по призыву
Сбербанк поделился опытом работы в сельской местности
Курск отмечает День города