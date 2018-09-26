В Курске обосновался австралийский дорпер

СЕГОДНЯ 06:54 2018-09-26T06:54:33+03:00

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В условиях санкций и неспокойной ситуации в мире продовольственная безопасность ставится первоочередной задачей национальной политики России. Уже удалось добиться хороших показателей в производстве мяса птицы и свинины. Настало время наращивать объемы производства ягнятины. На днях именно в Курской области было открыто первое в России индустриальное предприятие овцеводческого направления ООО «Фатежская ягнятина» с объемом производства 3,3 тыс. тонн живого мяса в год.

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