В Курске осудили экстремиста

СЕГОДНЯ 17:32 2018-09-25T17:32:34+03:00

Курянин разместил на своей странице в соцсети запрещенные видеофайлы Фото: Из архива "КП"

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Курска. Парня признали виновным в экстремизме, сообщили в прокуратуре Курской области.

Курянин разместил на своей странице в соцсети видеофайлы, которые содержали националистические взгляды, а также призывы бороться с лицами других национальностей, в том числе и физическими методами.

Эксперты установили, что видеофайлы содержат признаки унижения чести и достоинства группы лиц, объединенных по национальному признаку, а также признаки возбуждения розни, вражды и ненависти по отношению к группе лиц, объединенных по национальному признаку.

Суд назначил курянину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.