В Курской области растет число заболевших ОРВИ
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Курской области остается благополучной. Зарегистрировано 5304 случая ОРВИ. Это соответствует сезонному уровню заболеваемости, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Вирусов гриппа не выявлено.
Продолжается противогриппозная прививочная кампания. На сегодняшний день привито более 197 тысяч человек (18,2% от численности населения области), из них 53 тысячи детей. Детей и взрослых из групп повышенного риска вакцинируют за счет федерального бюджета. Другие категории населения могут быть привиты за счет средств работодателей, предприятий, организаций и личных средств .
Для выработки стойкого иммунитета после прививки необходимо 10-14 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев.