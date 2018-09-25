В Курской области растет число заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-25T15:48:50+03:00

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Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Курской области остается благополучной. Зарегистрировано 5304 случая ОРВИ. Это соответствует сезонному уровню заболеваемости, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Вирусов гриппа не выявлено.

Продолжается противогриппозная прививочная кампания. На сегодняшний день привито более 197 тысяч человек (18,2% от численности населения области), из них 53 тысячи детей. Детей и взрослых из групп повышенного риска вакцинируют за счет федерального бюджета. Другие категории населения могут быть привиты за счет средств работодателей, предприятий, организаций и личных средств .

Для выработки стойкого иммунитета после прививки необходимо 10-14 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев.