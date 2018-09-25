В Курске в ванне утонул ребенок

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-25T14:35:03+03:00

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего ЧП Фото: Из архива "КП"

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Следственный отдел по Центральному округу города Курска следственного управления Следственного комитета по Курской области выясняет обстоятельства гибели новорожденного.

23 сентября 2018 года курянка решила искупать одномесячного сына. Она положила ребенка на пластиковую «горку», которая находилась в ванне с водой. Присмотреть за ребенком женщина попросила своего девятилетнего сына.

Через несколько минут мать вернулась и увидела, что новорожденный мертв, а приглядывающий за ним сын спит.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебная экспертиза, сообщили в СУ СК по Курской области.