В Курске пройдет день бесплатной юридической помощи

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-25T14:34:38+03:00

Бесплатно получить консультацию юриста можно будет 28 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Консультации можно будет получить на пяти площадках

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Курское региональное отделение Ассоциации юристов России проводит очередной день бесплатной юридической помощи. В этот раз юридические консультации можно будет получить сразу на пяти площадках Курска и Курской области:

Курский государственный университет (Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123 (юридическая клиника КГУ) тел. 8-4712-70-03-46);

г. Курск, ул. Гайдара, д. 11, офис №5 (тел.8-915-513-95-04);

г. Суджа ул. 1 Мая, д. 9 (тел.: 8-47143-2-23-78);

г. Курск, ул. Марата, д. 9, каб. 425, приемная Уполномоченного по правам человека в Курской области (тел. 8-4712-521-24-10);

г. Курск, ул. К. Маркса д.62/21, офис. 305 (тел.: 8-4712-58-01-36).

В юридической клинике КГУ прием граждан будет организован совместно с Курским региональным отделением Ассоциации юристов России и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Курской области, Управлением Министерства внутренних дел по Курской области, Уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Курской области.

Прием будут вести сотрудники Юридической клиники, адвокаты Адвокатской палаты Курской области, сотрудники правового отдела Управления ФССП России по Курской области.

Желающих получить консультацию ждут 28 сентября по адресу Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123. Время приема с 9.00 до 16.00.