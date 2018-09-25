2018-09-25T13:51:03+03:00
Общество

В Курской области произошло 146 ДТП с участием детей

Семеро несовершеннолетних погибли
Яна ШЕЛЕСТ
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В области проходит мероприятие "Автокресло - детям!"В области проходит мероприятие "Автокресло - детям!"Фото: Из архива "КП"
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За восемь месяцев 2018 года на территории Курской области произошло 146 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Семеро несовершеннолетних погибли и 152 юных участника дорожного движения получили ранения. С участием детей-пассажиров произошло зарегистрировано 59 ДТП. 66 детей получили ранения, четверо погибли.

С 20 по 30 сентября Госавтоинспекцией Курской области вместе с волонтерами, общественными организациями и объединениями проводит профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!». Инспекторы ГИБДД посещают родильные дома и детские поликлиники, читают лекции для о правилах перевозки детей, встречаются с учащимися автошкол, а также водителями, осуществляющими организованные перевозки групп детей, в том числе школьными автобусами.

Госавтоинспекция Курской области напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, об обязательном использовании детских удерживающих устройств, ремней безопасности. Призывает водителей транспортных средств быть бдительными, ведь именно от них во многом зависит жизнь и здоровье ребенка.

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