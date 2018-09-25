18-летнего курянина задержали с "травой"

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-25T12:50:28+03:00

Парень сказал, что сорвал ее в районе

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В Железногорском районе во время оперативно – профилактических мероприятий сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль под управлением 18-летнего железногорца. Молодой человек вел себя очень агрессивно, что вызвало подозрение у полицейских, сказали в УМВД.

В ходе досмотра транспортного средства, из багажника изъяли коробку из-под чайника с зеленым веществом растительного происхождения. Задержанный пояснил, что в коробке дикорастущая конопля, которую он сорвал в районе для себя. По этому факту проводится проверка. Запрещенное растение направлено на исследование.

Полицейские предупреждают: в случае обнаружения наркотических веществ в отношении нарушителя закона могут возбудить уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, наркотических веществ или их аналогов». Задержанного с наркотиками гражданина могут лишить свободы сроком от 3 лет и более.