2018-09-25T12:03:03+03:00
Звезды

Курян приглашает «Летний парк чтения»

Очередной этап проекта состоится 26 сентября в парке Героев Гражданской войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Встреча состоится при условии сухой погодыВстреча состоится при условии сухой погодыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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26 сентября в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится очередной этап проекта «Летний парк чтения» под девизом «Осени яркие краски на книжных страницах», сообщили в городской администрации.

Осень - одно из самых живописных времен года. Многие писатели и поэты восхищались осенней порой, воспевая ее в своих произведениях, из-под кисти художников появлялись прекрасные осенние пейзажи, а композиторы воплощали в звуках чарующую осеннюю красоту.

На площадке пройдут познавательные игры, конкурсы и литературные викторины. Курские литераторы почитают стихи, посвященные осени. В парке будут развернуты книжно-иллюстративные экспозиции «Литературная осень», «Золотые страницы осени…». Любой желающий сможет прочесть любимые произведения в «свободный микрофон». Можно будет обменяться книгами.

Встреча состоится при условии сухой погоды.

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