Курян приглашает «Летний парк чтения»
26 сентября в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится очередной этап проекта «Летний парк чтения» под девизом «Осени яркие краски на книжных страницах», сообщили в городской администрации.
Осень - одно из самых живописных времен года. Многие писатели и поэты восхищались осенней порой, воспевая ее в своих произведениях, из-под кисти художников появлялись прекрасные осенние пейзажи, а композиторы воплощали в звуках чарующую осеннюю красоту.
На площадке пройдут познавательные игры, конкурсы и литературные викторины. Курские литераторы почитают стихи, посвященные осени. В парке будут развернуты книжно-иллюстративные экспозиции «Литературная осень», «Золотые страницы осени…». Любой желающий сможет прочесть любимые произведения в «свободный микрофон». Можно будет обменяться книгами.
Встреча состоится при условии сухой погоды.