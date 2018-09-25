Курян приглашает «Летний парк чтения»

СЕГОДНЯ 11:59 2018-09-25T12:03:03+03:00

Изменить размер текста: A A

26 сентября в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится очередной этап проекта «Летний парк чтения» под девизом «Осени яркие краски на книжных страницах», сообщили в городской администрации.

Осень - одно из самых живописных времен года. Многие писатели и поэты восхищались осенней порой, воспевая ее в своих произведениях, из-под кисти художников появлялись прекрасные осенние пейзажи, а композиторы воплощали в звуках чарующую осеннюю красоту.

На площадке пройдут познавательные игры, конкурсы и литературные викторины. Курские литераторы почитают стихи, посвященные осени. В парке будут развернуты книжно-иллюстративные экспозиции «Литературная осень», «Золотые страницы осени…». Любой желающий сможет прочесть любимые произведения в «свободный микрофон». Можно будет обменяться книгами.

Встреча состоится при условии сухой погоды.