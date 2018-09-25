2018-09-25T10:39:30+03:00
Политика

В Курской области открываются горячие линии по призыву

Будущие призывники могут задавать любые вопросы
Яна ШЕЛЕСТ
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Осенняя призывная кампания стартует 1 октябряОсенняя призывная кампания стартует 1 октябряФото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 октября в военном комиссариате Курской области начнут работать телефоны горячей линии, по которым можно получить квалифицированные ответы по вопросам призыва граждан на военную службу: 8 (4712) 70-07-62; 70-07-51; 70-07-63;70-07-46, ежедневно с 09:00 до 18:00.

За консультацией можно обратиться в Западный военный округ (Санкт-Петербург) по телефонам 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или позвонить начальнику организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО: 8-812-494-25-70. На вопросы ответят и во Военно-врачебной комиссии ЦФО по телефону 8-495-917-13-45.

В 56-й военной гарнизонной прокуратуре организован консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу: 8 (4712) 52-97-10, 8 (4712) 52-96-11. Задать вопросы можно и в 56-м военном следственном отделе по телефонам 8 (4712) 54-83-20 и 58-47-94.

Также не первый год успешно работает и интернет-приемная ГВСУ СК России и ВСУ СК России по ЗВО. На сайте главного военного следственного управления www.gvsv.gov.ru будущие призывники могут задавать любые интересующие их вопросы.

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