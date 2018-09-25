2018-09-25T09:53:34+03:00
Общество

Курск отмечает День города

В городе пройдет множество праздничных мероприятий
Яна ШЕЛЕСТ
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На праздник приглашаются жители и гости КурскаНа праздник приглашаются жители и гости КурскаФото: Из архива "КП"
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В 9.00 на Мемориале Павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов. В 9.30 в здании городской администрации открылась выставка работ художников участников VIII Курского международного пленэра «Курск — соловьиного края столица».

В 10.00 по улице Ленина пройдет легкоатлетическая эстафета среди учащихся. В 11.00 в парке имени 1 Мая стартует благотворительная акция «Белый цветок». В это же время от Знаменского собора по маршруту «Знаменский собор-ККПФ – Знаменский собор» отправится «Читающий троллейбус».

В 12.00 в сквере имени Г. В. Свиридова начнется праздничная программа «Приношение Г. В. Свиридову». А на Театральной площади - концертная программа хоровых коллективов детских школ искусств «Мы поем» и акция «Я люблю свой город».

В 14.30 на Красной площади выступит хоровая капелла «Курск». В 15.00 состоится крестный ход с иконой Божией матери «Знамение».

В 17.00 на открытой площадке детской школы искусств имени Г. В. Свиридова» начнется праздничная программа «Любимые мелодии». В ДШИ № 6 - праздничный концерт «С Днем рождения, мой любимый город!». В центре досуга «Сказка» - программа «Мой город в сердце навсегда…».

В 17.00 на открытой площадке культурного центра «Лира» состоится программа «Мой легендарный город Курск!». В это же время на Красной площади состоится концерт коллективов-участников XII Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы».

В 17.30 на детской спортивной площадке по 17-му Степному переулку начнется окружной праздник «Лучший город земли». В 19.00 в центре досуга «Родина» пройдет праздничная программа «Люблю тебя, мой город Курск» с благотворительным кинопоказом. Завершится День города в 21.00 праздничным фейерверком на Красной площади.

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