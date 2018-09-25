2018-09-25T09:30:34+03:00
Общество

Николай Овчаров: «Ко Дню города Курск преобразится!»

В областном центре продолжается благоустройство парков, скверов и основных магистралей
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Глава города Курска Николай Иванович Овчаров:

Дорогие куряне!

От всей души поздравляю вас с праздником, Днем города!

Здоровья, благополучия, процветания! Пусть каждый день приносит вам радость свершений и веру в светлое будущее нашей страны, региона и родного города!

Желаю всем активно участвовать в благоустройстве Курска. Только вместе мы сможем сделать наш город красивым и комфортным!

Вот уже не первый год в Курской области успешно реализуется приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этой программе регион заметно преобразился – появились уютные и красивые скверы, новый современный облик приобрели дворы многоэтажек.

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