Николай Овчаров: «Ко Дню города Курск преобразится!»
Глава города Курска Николай Иванович Овчаров:
Дорогие куряне!
От всей души поздравляю вас с праздником, Днем города!
Здоровья, благополучия, процветания! Пусть каждый день приносит вам радость свершений и веру в светлое будущее нашей страны, региона и родного города!
Желаю всем активно участвовать в благоустройстве Курска. Только вместе мы сможем сделать наш город красивым и комфортным!
Вот уже не первый год в Курской области успешно реализуется приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этой программе регион заметно преобразился – появились уютные и красивые скверы, новый современный облик приобрели дворы многоэтажек.